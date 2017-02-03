Фанат поставил на «Сибирь» в матче с «Адмиралом» миллион рублей и выиграл 2

Болельщик по имени Ренат опубликовал в инстаграме фото чека ставки на хоккей. Он не побоялся поставить 1 миллион рублей на любимый клуб и по коэффициенту выиграл 2,11 миллиона.

Фото в твиттере опубликовала пресс-аташе «Сибири» Мария Левинская.

Хоккейный клуб «Сибирь» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, отставая от «Адмирала» по дополнительным показателям. Команды сражаются за место в плей-офф.

Фанат «Лестера» оказался не таким смелым.

«Сибирь» уверенно обыграла «Адмирал» – 5:1.

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