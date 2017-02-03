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Форвард «Металлурга» Сергей Мозякин побил рекорд чемпионатов России по очкам за сезон

Мозякин побил рекорд чемпионатов России по очкам за сезон
Eurosport

5 мин. назад

35-летний хоккеист установил четвертый рекорд за полгода.

В пятницу магнитогорский «Металлург» вырвал победу у СКА в серии буллитов – 5:4. Хозяева уступали в счете 1:3 и 2:4, но избежали поражения благодаря трем шайбам Сергея Мозякина, заброшенным в течение четырех минут третьего периода (45, 47, 49).

Мозякин забросил 47 шайб, набрал 84 очка и побил рекорд результативности в чемпионатах России, установленный Алексеем Морозовым в сезоне-2006/07 (83).

  • В сезоне-2016/17 35-летний хоккеист уже побил рекорды по количеству шайб в чемпионатах страны за всю карьеру, включая советский период, по количеству шайб за один сезон КХЛ и по количеству очков за один сезон КХЛ.
  • Мозякин – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016) в составе «Магнитки» и победитель двух чемпионатов мира (2008, 2009) в составе сборной России.

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(фото: официальный сайт «Металлурга»)

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