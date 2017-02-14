14-летний хоккеист «Витязя» умер после драки с одноклубниками

Илья Солнышкин скончался 11 февраля в результате драки на тренировке в Подольске.

«Судя по всему, он подрался с парнем. Все начали их разнимать. Парень, который оттаскивал Илью, два раза ударил его под дых, чтобы успокоить. Началось внутреннее кровотечение, Илья начал задыхаться, у него изо рта пошла кровь», – сказал телеканалу «360» знакомый погибшего мальчика.

«Состоялось заседание совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, на нем был рассмотрен трагический эпизод в хоккейной школе «Витязь», в котором после тренировки погиб 14-летний воспитанник команды 2003 года рождения Илья Солнышкин.

По его итогам было принято решение о применении санкции в отношении тренеров команды «Витязь-2003» Дмитрия Дубровского и Вячеслава Курочкина: отстранение от тренерской деятельности до выяснения обстоятельств дела», – говорится в сообщении ФХР.

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