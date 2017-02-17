Белорусский журналист съел газету, дав неверный прогноз о выходе «Динамо» из Минска в плей-офф КХЛ

Вячеслав Федоренков заведует разделом хоккея в «Прессболе», где и написал о провале «Динамо» и его менеджера Павла Бурбы. Журналист обещал съесть номер газеты со статьей, если команда выйдет в плей-офф, а Бурба продолжит заниматься селекцией.

После того, как минский клуб выполнил условия, Федоренкова пригласили на телепередачу, где он съел кусок торта в виде газеты. «Очень вкусно, но нечестно», – сказал Вячеслав и позднее сдержал обещание.

Восьмистраничный выпуск «Прессбола» Федоренков заедал солянкой и запивал колой.

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