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Белорусский журналист съел газету, дав неверный прогноз о выходе «Динамо» из Минска в плей-офф КХЛ

Белорусский журналист съел газету, дав неверный прогноз о выходе «Динамо» в плей-офф КХЛ
Eurosport

56 мин. назад

Сдержал слово.

Вячеслав Федоренков заведует разделом хоккея в «Прессболе», где и написал о провале «Динамо» и его менеджера Павла Бурбы. Журналист обещал съесть номер газеты со статьей, если команда выйдет в плей-офф, а Бурба продолжит заниматься селекцией.

    После того, как минский клуб выполнил условия, Федоренкова пригласили на телепередачу, где он съел кусок торта в виде газеты. «Очень вкусно, но нечестно», – сказал Вячеслав и позднее сдержал обещание.

    • Восьмистраничный выпуск «Прессбола» Федоренков заедал солянкой и запивал колой.

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