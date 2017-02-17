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Сергей Мозякин завершил регулярный чемпионат-2016/17 с рекордными 85 очками

Мозякин завершил регулярный чемпионат-2016/17 с рекордными 85 очками
Eurosport

8 мин. назад

Мастер-класс от 35-летнего форварда «Магнитки»

Магнитогорский «Металлург» провел последний матч в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17, победив «Трактор» в серии буллитов (1:0). Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин результативными действиями не отметился, но завершил регулярку с рекордами по набранным очкам (85) и заброшенным шайбам (48).

  • 35-летний Мозякин – единственный в истории КХЛ хоккеист, забросивший больше 40 шайб за сезон. Прежний рекорд принадлежал Стиву Мозесу (36 голов в сезоне-2014/15).
  • Мозякин – второй в истории хоккеист, набравший не меньше 80 очков за сезон после Александра Радулова (80 очков в сезоне-2010/11).
  • Регулярный чемпионат КХЛ-2016/17 завершится 18 февраля. Чтобы обойти Мозякина, Илье Ковальчуку в последней игре надо набрать 8 очков, а Найджелу Доусу – забросить 12 шайб.
  • На счету Мозякина 999 очков в чемпионатах России с учетом регулярок и плей-офф.

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(фото: официальный сайт «Металлурга»)

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