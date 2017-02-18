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«Ак Барс» – «Салават» и другие пары плей-офф КХЛ

«Ак Барс» – «Салават» и другие пары плей-офф КХЛ
Eurosport

20 мин. назад

Первый раунд Кубка Гагарина будет шикарным.

18 февраля завершился регулярный чемпионат КХЛ-2016/17. По его итогам стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина.

Западная конференция

ЦСКА (1-й номер посева) – «Йокерит» (8)

СКА (2) – «Витязь» (7)

«Динамо» (3) – «Торпедо» (6)

«Локомотив» (4) – «Динамо» Минск (5)

Восточная конференция

«Металлург» Мг (1) – «Куньлунь» (8)

«Авангард» (2) – «Адмирал» (7)

«Ак Барс» (3) – «Салават Юлаев» (6)

«Трактор» (4) – «Барыс» (5)

  • Кубок Континента, вручающийся победителю регулярки, в третий раз подряд завоевал ЦСКА.
  • Победитель регулярного чемпионата КХЛ ни разу не брал Кубок Гагарина.
  • «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют в первом раунде второй год кряду. В прошлом сезоне сильнее оказались уфимцы – 4-3.
  • «Витязь» и «Куньлунь» сыграют в плей-офф впервые.
  • Плей-офф на Западе стартует 21 февраля, на Востоке – 22 февраля.

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(фото: официальный сайт «Салавата Юлаева»)

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