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«Ак Барс» – «Салават» и другие пары плей-офф КХЛ
Первый раунд Кубка Гагарина будет шикарным.
18 февраля завершился регулярный чемпионат КХЛ-2016/17. По его итогам стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина.
Западная конференция
ЦСКА (1-й номер посева) – «Йокерит» (8)
«Динамо» (3) – «Торпедо» (6)
«Локомотив» (4) – «Динамо» Минск (5)
Восточная конференция
«Металлург» Мг (1) – «Куньлунь» (8)
«Авангард» (2) – «Адмирал» (7)
«Ак Барс» (3) – «Салават Юлаев» (6)
«Трактор» (4) – «Барыс» (5)
- Кубок Континента, вручающийся победителю регулярки, в третий раз подряд завоевал ЦСКА.
- Победитель регулярного чемпионата КХЛ ни разу не брал Кубок Гагарина.
- «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют в первом раунде второй год кряду. В прошлом сезоне сильнее оказались уфимцы – 4-3.
- «Витязь» и «Куньлунь» сыграют в плей-офф впервые.
- Плей-офф на Западе стартует 21 февраля, на Востоке – 22 февраля.
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(фото: официальный сайт «Салавата Юлаева»)