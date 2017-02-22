Eurosport

Защитник ЦСКА растерялся во время массовой драки в большинстве и не знал, кого бить

Защитник ЦСКА растерялся во время массовой драки в большинстве и не знал, кого бить
Eurosport

26 мин. назад

Злые мальчишки не оставили Артему Блажиевскому ни одного врага.

Хоккеисты «Йокерита» и ЦСКА устроили хорошую драку за 18 секунд до конца третьего периода первого матча серии плей-офф КХЛ. Так как армейцы играли в большинстве, Блажиевскому просто не достался человек для избиения, и он растерянно катался между наслаждавшимися процессом партнерами.

  • Матч завершился победой красно-синих со счетом 4:2.
  • Команды набрали 52 минуты штрафа на двоих.
  • Блажиевский провел на льду 12 минут 27 секунд.
  • Вторая игра серии пройдет в Москве 23 февраля.

Календарь и результаты матчей Кубка Гагарина

Найти того, кого нужно, на страничке в фейсбуке

По теме

КХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Огненные вингеры «Ман Сити», будущий тренер «Барселоны» и старые конспекты Раньери

04:07
Популярные видео
Малкин с Кросби забили и разнесли «Каролину» в шестой раз подряд
 123 просмотров3 ч
3 гола и 2 ассиста Тэйвза, решившие исход битвы лидеров Западной конференции в пользу «Чикаго»
 166 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться