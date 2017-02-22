Eurosport
Защитник ЦСКА растерялся во время массовой драки в большинстве и не знал, кого бить
Злые мальчишки не оставили Артему Блажиевскому ни одного врага.
Хоккеисты «Йокерита» и ЦСКА устроили хорошую драку за 18 секунд до конца третьего периода первого матча серии плей-офф КХЛ. Так как армейцы играли в большинстве, Блажиевскому просто не достался человек для избиения, и он растерянно катался между наслаждавшимися процессом партнерами.
- Матч завершился победой красно-синих со счетом 4:2.
- Команды набрали 52 минуты штрафа на двоих.
- Блажиевский провел на льду 12 минут 27 секунд.
- Вторая игра серии пройдет в Москве 23 февраля.
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