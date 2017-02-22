Душевное промо плей-офф КХЛ от «Ак-Барса» в стиле 8 бит и «Электроники»

Видео с персонажами 8-битной игры было опубликовано на официальном канале «Ак Барса» в YouTube. В ролике казанцы побеждают абстрактного соперника как на льду, так и в кулачном бою.

22 февраля в первом матче Кубка Гагарина Ак Барс» на своей площадке встретится с «Салаватом Юлаевым».

В других парах сыграют «Трактор» и «Барыс», магнитогорский «Металлург» и «Куньлунь», «Авангард» и «Адмирал».

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