СКА и «Локомотив» забросили по 7 шайб «Витязю» и «Динамо» из Минска

СКА и «Локомотив» с одинаковым счетом 7:2 разгромили «Витязь» и «Динамо» из Минска.

Московское «Динамо» обыграло в овертайме «Торпедо» (3:2). На 61-й минуте отличился Андрей Кутейкин.

ЦСКА тоже не уложился в отложенные три периода и дожал «Йокерит» только на 71-й минуте – победную шайбу забросил Сергей Андронов.

Во всех четырех сериях фавориты повели 2:0.

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(фото: официальный сайт СКА)