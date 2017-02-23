From Official Website

СКА и «Локомотив» забросили по 7 шайб «Витязю» и «Динамо» из Минска

СКА и «Локомотив» забросили по 7 шайб «Витязю» и «Динамо» из Минска
Eurosport

41 мин. назад

Во всех четырех сериях Западной конференции наметились явные фавориты.

СКА и «Локомотив» с одинаковым счетом 7:2 разгромили «Витязь» и «Динамо» из Минска.

Московское «Динамо» обыграло в овертайме «Торпедо» (3:2). На 61-й минуте отличился Андрей Кутейкин.

ЦСКА тоже не уложился в отложенные три периода и дожал «Йокерит» только на 71-й минуте – победную шайбу забросил Сергей Андронов.

  • Во всех четырех сериях фавориты повели 2:0.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

(фото: официальный сайт СКА)

По теме

КХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Страшная ссадина Доулла, которая будет мерзко сочиться и заживать минимум года полтора

01:05
Популярные видео
Лазерный выстрел Кузнецова, после которого даже хоккеисты не поняли, что это гол
6 291 просмотров10 ч
Тот редкий момент, когда Ягра подвела техника, и «Флорида» не догнала «Эдмонтон» в четвертый раз
 956 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться