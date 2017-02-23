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СКА и «Локомотив» забросили по 7 шайб «Витязю» и «Динамо» из Минска
Во всех четырех сериях Западной конференции наметились явные фавориты.
СКА и «Локомотив» с одинаковым счетом 7:2 разгромили «Витязь» и «Динамо» из Минска.
Московское «Динамо» обыграло в овертайме «Торпедо» (3:2). На 61-й минуте отличился Андрей Кутейкин.
ЦСКА тоже не уложился в отложенные три периода и дожал «Йокерит» только на 71-й минуте – победную шайбу забросил Сергей Андронов.
- Во всех четырех сериях фавориты повели 2:0.
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(фото: официальный сайт СКА)
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