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«Ак Барс» увеличил преимущество в серии с «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» увеличил преимущество в серии с «Салаватом Юлаевым»
Eurosport

49 мин. назад

Казанцы вновь победили – 2:1.

Успех «Ак Барсу» принесли шайбы Федора Малыхина (16-я минута) и Михаила Глухова (42). У «Салавата» отличился Энвер Лисин (52).

«Ак Барс» повел в серии 2-0. Следующие две игры пройдут в Уфе 26 и 28 февраля.

Остальные результаты дня:

«Авангард» – «Адмирал» – 6:3 (счет в серии 2-0)

«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь» – 5:3 (счет в серии 2-0)

«Трактор» – «Барыс» – 5:1 (счет в серии 1-1)

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(фото: официальный сайт «Ак Барса»)

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