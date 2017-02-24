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«Ак Барс» увеличил преимущество в серии с «Салаватом Юлаевым»
Казанцы вновь победили – 2:1.
Успех «Ак Барсу» принесли шайбы Федора Малыхина (16-я минута) и Михаила Глухова (42). У «Салавата» отличился Энвер Лисин (52).
«Ак Барс» повел в серии 2-0. Следующие две игры пройдут в Уфе 26 и 28 февраля.
Остальные результаты дня:
«Авангард» – «Адмирал» – 6:3 (счет в серии 2-0)
«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь» – 5:3 (счет в серии 2-0)
«Трактор» – «Барыс» – 5:1 (счет в серии 1-1)
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(фото: официальный сайт «Ак Барса»)
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