From Official Website
СКА повел в серии с «Витязем» 3-0, Павел Дацюк набрал 4 очка
Третья игра прошла в Подольске и завершилась гостевой победой армейцев – 6:2.
В составе победителей отличились Патрик Херсли (11-я минута), Евгений Кетов (23), Роман Рукавишников (36), Никита Гусев (38), Павел Дацюк (43) и Илья Ковальчук (60). Дацюк добавил к шайбе три голевые передачи.
У «Витязя» по шайбе забросили Александр Никулин (34) и Алексей Копейкин (53).
Четвертый матч состоится в Подольске 27 февраля и может стать последним.
Остальные результаты дня:
«Йокерит» – ЦСКА – 3:4 (счет в серии 0-3)
«Торпедо» – «Динамо» (Москва) – 4:3 (счет в серии 1-2)
«Динамо» (Минск) – «Локомотив» – 1:5 (счет в серии 0-3)
Календарь и результаты плей-офф КХЛ
Подписывайтесь на наш канал в телеграме
(фото: официальный сайт СКА)