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СКА повел в серии с «Витязем» 3-0, Павел Дацюк набрал 4 очка

СКА повел в серии с «Витязем» 3-0, Дацюк набрал 4 очка
Eurosport

53 мин. назад

Третья игра прошла в Подольске и завершилась гостевой победой армейцев – 6:2.

В составе победителей отличились Патрик Херсли (11-я минута), Евгений Кетов (23), Роман Рукавишников (36), Никита Гусев (38), Павел Дацюк (43) и Илья Ковальчук (60). Дацюк добавил к шайбе три голевые передачи.

У «Витязя» по шайбе забросили Александр Никулин (34) и Алексей Копейкин (53).

Четвертый матч состоится в Подольске 27 февраля и может стать последним.

Остальные результаты дня:

«Йокерит» – ЦСКА – 3:4 (счет в серии 0-3)

«Торпедо» – «Динамо» (Москва) – 4:3 (счет в серии 1-2)

«Динамо» (Минск) – «Локомотив» – 1:5 (счет в серии 0-3)

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(фото: официальный сайт СКА)

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