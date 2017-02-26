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Сергей Мозякин – первый хоккеист в истории российских чемпионатов, набравший 1000 очков

Мозякин – первый хоккеист в истории российских чемпионатов, набравший 1000 очков
Eurosport

28 мин. назад

Нападающий достиг рекордной отметки на 18-м году карьеры.

Юбилейный балл форвард набрал в третьем матче серии плей-офф против «Куньлуня». Во втором периоде Мозякин забросил шайбу, которая стала для него 473-й в российской карьере.

В сумме с 527 ассистами Сергей набрал 1000-е очко, став первым хоккеистом в истории российского хоккея, которому покорилась данная отметка.

  • Мозякин – лучший снайпер в истории отечественных чемпионатов.
  • Капитан «Магнитки» – двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина.

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