Сергей Мозякин – первый хоккеист в истории российских чемпионатов, набравший 1000 очков

Юбилейный балл форвард набрал в третьем матче серии плей-офф против «Куньлуня». Во втором периоде Мозякин забросил шайбу, которая стала для него 473-й в российской карьере.

В сумме с 527 ассистами Сергей набрал 1000-е очко, став первым хоккеистом в истории российского хоккея, которому покорилась данная отметка.

Мозякин – лучший снайпер в истории отечественных чемпионатов.

Капитан «Магнитки» – двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина.

Календарь и результаты плей-офф КХЛ

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