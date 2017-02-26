Eurosport
Сергей Мозякин – первый хоккеист в истории российских чемпионатов, набравший 1000 очков
Нападающий достиг рекордной отметки на 18-м году карьеры.
Юбилейный балл форвард набрал в третьем матче серии плей-офф против «Куньлуня». Во втором периоде Мозякин забросил шайбу, которая стала для него 473-й в российской карьере.
В сумме с 527 ассистами Сергей набрал 1000-е очко, став первым хоккеистом в истории российского хоккея, которому покорилась данная отметка.
- Мозякин – лучший снайпер в истории отечественных чемпионатов.
- Капитан «Магнитки» – двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина.
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