«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс», «Барыс» вышел вперед в серии с «Трактором»

«Барыс» обыграл дома «Трактор» со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Найджел Доус (24-я и 41-я минуты), одну шайбу забросил Кори Тривино (59). «Трактор» ответил голом Дмитрия Пестунова (20). Команда из Астаны повела в серии – 2-1.

«Салават Юлаев» нанес поражение «Ак Барсу» – 4:3. Хозяева уверенно вели в счете 3:0 благодаря шайбами Кирилла Капризова (6), Дениса Куляша (8) и Линуса Умарка (24), но за 10 минут растеряли преимущество. В составе «Ак Барса» отличились Федор Малыхин (24), Иржи Секач (32) и Джастин Азеведо (34).

На гол Энвера Лисина на 52-й минуте гости уже не ответили. «Салават» размочил счет в серии – 1-2.

Остальные результаты:

«Куньлунь» – «Металлург» – 2:3 (счет в серии 0-3)

«Адмирал» – «Авангард» – 4:3 (счет в серии 1-2)

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(фото: официальный сайт «Барыса»)