Фил Эспозито и Майк Кинэн вошли в координационный совет «Куньлуня»

«Куньлунь» объявил о появлении международного координационного совета, благодаря которому китайский клуб создаст полноценную инфраструктуру: фарм-клуб в ВХЛ, молодежную команду в МХЛ и женскую в ЖХЛ.

В состав совета вошли бывшие звезды хоккея Фил Эспозито (советник по стратегическому развитию) и Майк Кинэн (советник по техническому развитию). Бобби Карпентер занял пост советника по подбору игроков, а Скотти Макферсон назначен директором по глобальному развитию.

В состав клуба так же вошли Владимир Юрзинов, Александр Барков, Диджит Мерфи и Роман Ротенберг, сообщается на официальном сайте «Куньлуня».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 «Куньлунь» набрал 83 очка, занял восьмое место в Восточной конференции и квалифицировался в плей-офф.

По итогам трех матчей плей-офф китайский клуб уступает магнитогорскому «Металлургу» – 0-3.

Календарь и результаты плей-офф КХЛ

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