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СКА уничтожил «Витязь» 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции КХЛ
Первый участник четвертьфиналов Кубка Гагарина определен.
В четвертой игре серии питерцы забросили подмосковной команде семь шайб, пропустив лишь одну.
Нападающий СКА Евгений Дадонов сделал дубль и отдал результативную передачу на Вадима Шипачева.
- СКА победил в серии 4-0 и вышел в полуфинал Западной конференции КХЛ.
Календарь и результаты матчей Кубка Гагарина
(фото: официальный сайт СКА)
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