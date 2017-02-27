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СКА уничтожил «Витязь» 7:1 и вышел в полуфинал Западной конференции КХЛ

СКА уничтожил «Витязь» 7:1 и вышел в полуфинал конференции
Eurosport

24 мин. назад

Первый участник четвертьфиналов Кубка Гагарина определен.

В четвертой игре серии питерцы забросили подмосковной команде семь шайб, пропустив лишь одну.

Нападающий СКА Евгений Дадонов сделал дубль и отдал результативную передачу на Вадима Шипачева.

  • СКА победил в серии 4-0 и вышел в полуфинал Западной конференции КХЛ.

Календарь и результаты матчей Кубка Гагарина

(фото: официальный сайт СКА)

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