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«Динамо» (Минск) выиграло четвертый матч серии Кубка Гагарина у «Локомотива»

Минское «Динамо» выиграло четвертый матч серии у «Локомотива»
Eurosport

11 мин. назад

Минчане не пожелали вылетать из плей-офф.

«Динамо» – «Локомотив» – 4:2

Голы:

1:0, 09:18 – Андрей Степанов (Марк-Андре Граньяни, Сергей Костицын) – бол.

2:0, 16:11 – Александр Павлович

2:1, 23:23 – Даниил Апальков (Егор Аверин) – мен.

3:1, 26:00 – Евгений Ковыршин (Артур Гаврус)

3:2, 27:29 – Александр Кадейкин (Рушан Рафиков)

4:2, 35:07 – Андрей Стась (Сергей Дрозд, Александр Матерухин)

  • Счет в серии стал 3-1 в пользу ярославцев.
  • Пятая игра пройдет в Ярославле 1 марта.

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