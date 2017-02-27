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«Динамо» (Минск) выиграло четвертый матч серии Кубка Гагарина у «Локомотива»
Минчане не пожелали вылетать из плей-офф.
Голы:
1:0, 09:18 – Андрей Степанов (Марк-Андре Граньяни, Сергей Костицын) – бол.
2:0, 16:11 – Александр Павлович
2:1, 23:23 – Даниил Апальков (Егор Аверин) – мен.
3:1, 26:00 – Евгений Ковыршин (Артур Гаврус)
3:2, 27:29 – Александр Кадейкин (Рушан Рафиков)
4:2, 35:07 – Андрей Стась (Сергей Дрозд, Александр Матерухин)
- Счет в серии стал 3-1 в пользу ярославцев.
- Пятая игра пройдет в Ярославле 1 марта.
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