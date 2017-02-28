На последней минуте третьего периода «Салават» сравнял счет, пропустил и проиграл «Ак Барсу»

«Юлаев» упустил возможность сравнять счет в противостоянии с «Ак Барсом», уступив в потрясающей по накалу встрече. Казанцы вели в счете 1:0 после гола Владимира Ткачева и не позволяли соперникам пробить Эмиля Гарипова.

В конце третьей 20-минутку хозяева льда сняли вратаря и сравняли счет: за 44 секунды до сирены отличился Кирилл Капризов.

Но оставшегося времени гостям хватило для гола. Джастин Азеведо с передачи Ткачева погрузил «Уфу-Арену» в уныние.

Счет в серии стал 3-1 в пользу казанцев. Пятая игра пройдет в столице Татарстана 2 марта.

Клубы Восточной конференции не желают заканчивать серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

Уступавший «Металлургу» со счетом 0-3 «Куньлунь» победил дома (3:1) и сократил отставание. Китайская команда одержала первую победу в плей-офф КХЛ.

«Адмирал» догнал «Авангард», победив 3:2 в овертайме четвертой встречи. Омичам не помог дубль Антона Бурдасова.

«Трактор» нанес поражение «Барысу» в овертайме – 2:1 – и тоже сравнял счет в серии (2-2). Решающий гол забил Алексей Петров.

На Западе КХЛ СКА и ЦСКА уже пробились в полуфинал конференции.

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