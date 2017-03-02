«Ак Барс» и «Металлург» вышли в полуфинал Восточной конференции

Действующий обладатель Кубка Гагарина разгромил «Куньлунь» в пятом матче серии со счетом 8:2. Ян Коварж и Данис Зарипов оформили по хет-трику и набрали по 5 очков (3+2). Защитник Крис Ли отдал 5 голевых передач.

«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в овертайме – 2:1. На 68-й минуте судьбу серии решил Иржи Секач с передачи Джастина Азеведо.

Остальные результаты:

«Авангард» – «Адмирал» – 6:0 (счет в серии 3-2)

«Трактор» – «Барыс» – 1:2 (счет в серии 2-3)

Календарь и результаты Кубка Гагарина

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(фото: официальный сайт «Ак Барсы»)