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«Салават Юлаев» уволил Игоря Захаркина
Тренеру не простили вылет в первом раунде плей-офф КХЛ.
Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Клуб покинули тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков, сообщает официальный сайт «Салавата».
- Уфимский клуб уступил казанскому «Ак Барсу» в серии первого раунда плей-офф КХЛ c общим счетом 1-4.
- В «Салават» 58-летний тренер пришел в 2015-м.
- С 2006 по 2011 годы Захаркин работал в тренерском штабе сборной России.
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