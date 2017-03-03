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«Салават Юлаев» уволил Игоря Захаркина

«Салават Юлаев» уволил Захаркина
Eurosport

1 час назад

Тренеру не простили вылет в первом раунде плей-офф КХЛ.

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Клуб покинули тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков, сообщает официальный сайт «Салавата».

  • Уфимский клуб уступил казанскому «Ак Барсу» в серии первого раунда плей-офф КХЛ c общим счетом 1-4.
  • В «Салават» 58-летний тренер пришел в 2015-м.
  • С 2006 по 2011 годы Захаркин работал в тренерском штабе сборной России.

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