Мозякин снова доказал свое божественное происхождение пасом, которому Пирло аплодировал бы стоя

«Металлург» прихлопнул «Куньлунь» в пятом матче четвертьфинала Восточной конференции со счетом 8:2. Сергей Мозякин сыграл не столь результативно, как набравшие по 5 очков Данис Зарипов, Ян Коварж и Крис Ли, но лучшим моментом встречи стала его передача на Алексея Береглазова на 35-й минуте.

Лидер «Магнитки» разрешающей передачей на ход вывел партнера на ворота, при этом прокинув шайбу над клюшками двоих соперников. Береглазов сходу отпасовал Коваржу, и чех поразил пустой угол ворот.

Соперник «Металлурга» в полуфинале конференции станет известен по итогам других пар плей-офф.

В 5 матчах плей-офф Мозякин набрал 6 (2+4) балла.

26 февраля Сергей стал первым в истории хоккеистом, набравшим 1000 очков в чемпионате России.

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(фото: официальный сайт «Металлурга»)