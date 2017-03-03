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Мозякин снова доказал свое божественное происхождение пасом, которому Пирло аплодировал бы стоя

Мозякин снова доказал свое божественное происхождение пасом, которому Пирло аплодировал бы стоя
Eurosport

1 час назад

Вопрос лучшего момента сезона-2016/17 можно считать закрытым.

«Металлург» прихлопнул «Куньлунь» в пятом матче четвертьфинала Восточной конференции со счетом 8:2. Сергей Мозякин сыграл не столь результативно, как набравшие по 5 очков Данис Зарипов, Ян Коварж и Крис Ли, но лучшим моментом встречи стала его передача на Алексея Береглазова на 35-й минуте.

Лидер «Магнитки» разрешающей передачей на ход вывел партнера на ворота, при этом прокинув шайбу над клюшками двоих соперников. Береглазов сходу отпасовал Коваржу, и чех поразил пустой угол ворот.

  • Соперник «Металлурга» в полуфинале конференции станет известен по итогам других пар плей-офф.
  • В 5 матчах плей-офф Мозякин набрал 6 (2+4) балла.
  • 26 февраля Сергей стал первым в истории хоккеистом, набравшим 1000 очков в чемпионате России.

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(фото: официальный сайт «Металлурга»)

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