Eurosport
СКА хочет построить новую арену на 20 тысяч зрителей в Санкт-Петербурге
Клуб уже оформляет землю.
СКА рассматривает возможность строительства новой ледовой арены, рассчитанной на 20 тысяч зрителей, в непосредственной близости от Московского парка Победы.
Клуб получил земельный участок, где планирует возвести две арены – с трибунами на две тысячи человек и без трибун. На смежном участке должен быть возведен 20-тысячный стадион.
Проект находится в начальной стадии разработки, объем инвестиций и сроки строительства станут известны позднее, сообщает официальный сайт армейцев.
- Нынешний стадион СКА «Ледовый» вмещает 12,3 тысячи зрителей.
- В 2017 году СКА во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина.
- Весной в эксплуатацию в Санкт-Петербурге поступил стадион на Крестовском острове. На его сооружение ушло 48 миллиардов рублей, а строительные работы продолжались 10 лет.
Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте