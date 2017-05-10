СКА хочет построить новую арену на 20 тысяч зрителей в Санкт-Петербурге

СКА рассматривает возможность строительства новой ледовой арены, рассчитанной на 20 тысяч зрителей, в непосредственной близости от Московского парка Победы.

Клуб получил земельный участок, где планирует возвести две арены – с трибунами на две тысячи человек и без трибун. На смежном участке должен быть возведен 20-тысячный стадион.

Проект находится в начальной стадии разработки, объем инвестиций и сроки строительства станут известны позднее, сообщает официальный сайт армейцев.

Нынешний стадион СКА «Ледовый» вмещает 12,3 тысячи зрителей.

В 2017 году СКА во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина.

Весной в эксплуатацию в Санкт-Петербурге поступил стадион на Крестовском острове. На его сооружение ушло 48 миллиардов рублей, а строительные работы продолжались 10 лет.

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