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СКА хочет построить новую арену на 20 тысяч зрителей в Санкт-Петербурге

СКА хочет построить новую арену на 20 тысяч зрителей в Санкт-Петербурге
Eurosport

4 ч. назад

Клуб уже оформляет землю.

СКА рассматривает возможность строительства новой ледовой арены, рассчитанной на 20 тысяч зрителей, в непосредственной близости от Московского парка Победы.

Клуб получил земельный участок, где планирует возвести две арены – с трибунами на две тысячи человек и без трибун. На смежном участке должен быть возведен 20-тысячный стадион.

Проект находится в начальной стадии разработки, объем инвестиций и сроки строительства станут известны позднее, сообщает официальный сайт армейцев.

  • Нынешний стадион СКА «Ледовый» вмещает 12,3 тысячи зрителей.
  • В 2017 году СКА во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина.
  • Весной в эксплуатацию в Санкт-Петербурге поступил стадион на Крестовском острове. На его сооружение ушло 48 миллиардов рублей, а строительные работы продолжались 10 лет.

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