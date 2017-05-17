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«СЭ»: новокузнецкий «Металлург» не выступит в сезоне КХЛ-2017/18
В новом чемпионате сыграют 27 клубов.
В сезоне КХЛ-2017/18 не будет двух клубов: «Медвешчака» и новокузнецкого «Металлурга». Вопрос об участии «Югры» отложен, и команда из Ханты-Мансийская выступит в турнире, передает «Спорт-Экспресс».
Совет директоров лиги утвердит состав участников и схему проведения соревнований 24 мая на заседании в Москве.
- 16 мая президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что идеальное количество участников – 24 клуба.
- «Медвешчак» в регулярном чемпионате-2016/17 занял 12-е место в Западной конференции.
- «Кузня» стала последней на Востоке.
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