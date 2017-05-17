From Official Website

«СЭ»: новокузнецкий «Металлург» не выступит в сезоне КХЛ-2017/18

«СЭ»: «Кузня» не выступит в сезоне КХЛ-2017/18
Eurosport

35 мин. назад

В новом чемпионате сыграют 27 клубов.

В сезоне КХЛ-2017/18 не будет двух клубов: «Медвешчака» и новокузнецкого «Металлурга». Вопрос об участии «Югры» отложен, и команда из Ханты-Мансийская выступит в турнире, передает «Спорт-Экспресс».

Совет директоров лиги утвердит состав участников и схему проведения соревнований 24 мая на заседании в Москве.

  • 16 мая президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что идеальное количество участников – 24 клуба.
  • «Медвешчак» в регулярном чемпионате-2016/17 занял 12-е место в Западной конференции.
  • «Кузня» стала последней на Востоке.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

(фото: официальный сайт ХК «Металлург» Нк)

По теме

КХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Horse Excellence : Peakness Stakes & Belmont Stakes (Horse Racing)

03:22
Популярные видео
Horse Excellence : Horse Racing
 7 просмотров09/05 в 22:35
Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале
 200 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться