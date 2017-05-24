Игорь Никитин возглавил ЦСКА

«Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды. Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной.

Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке», – сказал Есмантович.

Последние три сезона Никитин был старшим тренером ЦСКА, а также входил в тренерский штаб сборной России.

После сезона-2016/17, в котором армейцы уступили ярославскому «Локомотиву» во втором раунде плей-офф КХЛ, контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым, который возглавлял клуб с 2014 по 2017 годы, был разорван.

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