Новокузнецкий «Металлург» не сыграет в КХЛ в сезоне-2017/18

Новокузнецкий «Металлург» исключен из числа участников КХЛ решением совета директоров лиги.

В сезоне-2016/17 в КХЛ выступили рекордные 29 клубов. Президент лиги Дмитрий Чернышенко 16 мая заявил, что оптимальное количество клубов в КХЛ – 24, а оптимизация состава позволит решить вопрос сокращения расходов, которые идут на компенсации игрокам.

В сезоне-2017/18 в КХЛ не выступит новокузнецкий «Металлург», таково решение лиги», – рассказал «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

«Металлург» выступал в КХЛ с момента ее основания в 2009 году.

Клуб ни разу не пробивался в плей-офф.

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