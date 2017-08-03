Eurosport
«Спартак» признался в любви к Андрею Малахову и пригласил его на работу
Красно-белые написали открытое письмо телеведущему.
Письмо подписано генеральным директором клуба Андреем Веревко.
«В хоккейном клубе «Спартак» серьезно обеспокоены поступающей информацией о вашем возможном уходе с Первого канала.
Ваши программы вот уже много лет имеют стабильно высокие рейтинги, пользуются огромной популярностью телезрителей всей страны, а вы сами уже давно стали истинным кумиром россиян самых разных возрастов и профессий.
Если ваш уход с главного федерального канала станет реальностью, отечественное телевидение лишится одного из самых ярких и профессиональных ведущих, а телезрители испытают серьезный дискомфорт, лишившись возможности привычно проводить время у телевизора в вашей компании.
Вы как-то сказали в одном интервью, что «человек одинок всегда».
Мы хотим опровергнуть эти слова, и в этой связи ХК «Спартак», у которого, так же, как и у вас, миллионы поклонников по всей стране, обращается к вам с предложением не прерывать профессиональную карьеру и продолжить ее в качестве ведущего наших домашних матчей», – говорится в письме.
- Ранее появилась информация, что Малахов намерен покинуть Первый канал и перейти в ВГТРК.
- Официальный представитель Малахова и Первый канал не комментируют эти сообщения, а в ВГТРК не подтвердили информацию о переходе ведущего.