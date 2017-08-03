«Спартак» признался в любви к Андрею Малахову и пригласил его на работу

Письмо подписано генеральным директором клуба Андреем Веревко.

«В хоккейном клубе «Спартак» серьезно обеспокоены поступающей информацией о вашем возможном уходе с Первого канала.

Ваши программы вот уже много лет имеют стабильно высокие рейтинги, пользуются огромной популярностью телезрителей всей страны, а вы сами уже давно стали истинным кумиром россиян самых разных возрастов и профессий.

Если ваш уход с главного федерального канала станет реальностью, отечественное телевидение лишится одного из самых ярких и профессиональных ведущих, а телезрители испытают серьезный дискомфорт, лишившись возможности привычно проводить время у телевизора в вашей компании.

Вы как-то сказали в одном интервью, что «человек одинок всегда».

Мы хотим опровергнуть эти слова, и в этой связи ХК «Спартак», у которого, так же, как и у вас, миллионы поклонников по всей стране, обращается к вам с предложением не прерывать профессиональную карьеру и продолжить ее в качестве ведущего наших домашних матчей», – говорится в письме.

Ранее появилась информация, что Малахов намерен покинуть Первый канал и перейти в ВГТРК.

Официальный представитель Малахова и Первый канал не комментируют эти сообщения, а в ВГТРК не подтвердили информацию о переходе ведущего.

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