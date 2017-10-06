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Салават Юлаев - Авангард

КХЛ - 6 октября 2017

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Салават Юлаев – Авангард на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Салават Юлаев – Авангард? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Салават Юлаев и Авангард, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

