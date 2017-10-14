Трактор
    -
    14:30
    14.10.17
    Слован Братислава
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      Трактор - Слован
      КХЛ - 14 октября 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Трактор – Слован Братислава на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Трактор – Слован Братислава? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Трактор и Слован Братислава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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