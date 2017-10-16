Авангард
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    16:00
    16.10.17
    Адмирал
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      Авангард - Адмирал
      КХЛ - 16 октября 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Авангард – Адмирал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 16 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Авангард – Адмирал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Авангард и Адмирал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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