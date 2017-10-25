Торпедо НН
    -
    19:00
    25.10.17
    Югра
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      Торпедо НН - Югра
      КХЛ - 25 октября 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Торпедо НН – Югра на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Торпедо НН – Югра? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Торпедо НН и Югра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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