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Северсталь - Барыс Астана

КХЛ - 27 октября 2017

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Северсталь – Барыс Астана на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 27 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Северсталь – Барыс Астана? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Северсталь и Барыс Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

