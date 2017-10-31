Красная Звезда
    -
    14:30
    31.10.17
    Нефтехимик
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      Красная Звезда - Нефтехимик
      КХЛ - 31 октября 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Красная Звезда – Нефтехимик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 31 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Красная Звезда – Нефтехимик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Красная Звезда и Нефтехимик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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