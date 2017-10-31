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Динамо Минск - Спартак

КХЛ - 31 октября 2017

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Динамо Минск – Спартак на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 31 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо Минск – Спартак? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Динамо Минск и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

