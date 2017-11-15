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Югра - Сибирь
КХЛ - 15 ноября 2017
Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Югра – Сибирь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 15 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Югра – Сибирь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Югра и Сибирь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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