ЦСКА
    -
    19:30
    17.11.17
    Ак Барс
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      ЦСКА - Ак Барс
      КХЛ - 17 ноября 2017

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем ЦСКА – Ак Барс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 17 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче ЦСКА – Ак Барс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются ЦСКА и Ак Барс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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