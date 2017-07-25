Inkazan: у игроков СКА Ильи Ковальчука, Вадима Шипачева и Евгения Дадонова были проблемы с допингом

У хоккеистов были проблемы с допингом, но к ним не стали применять санкции, утверждает Inkazan со ссылкой на источник близкий к «Ак Барсу». Издание направило запрос в пресс-службу КХЛ, но пока не получило ответа.

По данным Inkazan, форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, о положительной допинг-пробе которого стало известно во вторник, принимал вещества, которые относятся к классу стимуляторов, диуретиков и маскирующих агентов: стимулятор псевдоэфедрин и маскирующий его гидрохлортиазид. Сочетание препаратов говорит о том, что хоккеист намеренно использовал допинг.

Зарипов, выступавший тогда за «Металлург», отстранен от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.

Зарипов – единственный хоккеист, завоевавший 4 Кубка Гагарина. Данис брал трофей с «Ак Барсом» (2009, 2010) и «Металлургом» (2014, 2016).

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