Руководство «Ак Барс» поддержало дисквалифицированного за допинг Даниса Зарипова

«Ак Барс» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу ситуации с Данисом Зариповым. В начале лета хоккеист перешел в казанский клуб, но несколько дней назад получил 2-летнюю дисквалификацию за положительную допинг-пробу.

«Данис по-прежнему легенда клуба, и в сложной ситуации «Ак Барс» поддерживает игрока, с которым связаны славные страницы в истории команды», – говорится в сообщении.

Предыдущее заявление клуба, в котором говорилось, что «Ак Барсу» было известно о возможных санкциях в отношении Зарипова при ведении переговоров, а подписанный контракт так и не вступил в силу, исчезло с официального сайта клуба.

Ранее поддержку Зарипову выразила Федерации хоккея России.

На счету 36-летнего крайнего нападающего 476 матчей, 199 шайб и 252 результативные передачи в КХЛ в карьере.

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