Андрей Марков перешел в «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Монреаля» Андреем Марковым. Соглашение рассчитано на два года.

За «барсов» Марков будет выступать под 79-м номером.

Марков выступал за «Монреаль» с 2000 года и провел в НХЛ 990 матчей, набрав 572 (119+453) очка. В июле он стал неограниченно свободным агентом после провала переговоров с «Канадиенс» о новом контракте.

На родине Андрей защищал цвета воскресенского «Нефтехимика», московского «Динамо» и «Витязя». С «Динамо» Андрей стал чемпионом России в 2000 и 2005 (локаут) годах.

Марков – чемпион мира-2008 и двукратный бронзовый призер (2005, 2007).

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