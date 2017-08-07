Капитан СКА Павел Дацюк снимется в документальном фильме «Ложь Матильды»

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк примет участие в съемках документального фильма «Ложь Матильды», заявил режиссер Сергий Алиев.

Компанию двукратному обладателю Кубка Стэнли составят вор в законе Тайванчик (Алимжан Тохтауханов), путешественник Федор Конюхов, космонавт Сергей Рыжиков и другие.

Как сообщил Алиев Znak.com, каждый из актеров «Лжи Матильды» ответит на два вопроса: «Как вы относились к Николаю II раньше, с детства ли вы его почитали и любили?» и «Если все-таки не с детства, то что повлияло на то, что вы поменяли свое отношение к царю?»

«Ложь Матильды» снимается в противовес картине Алексея Учителя «Матильда», где повествуется о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Павел Дацюк набрал 34 (12+22) очка в 44 матчах регулярного чемпионата-2016/17.

В 7 играх плей-офф Дацюк набрал 8 (3+5) баллов, но пропустил два решающих раунда, что не помешало СКА завоевать Кубок Гагарина.

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