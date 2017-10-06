«Проститутки, сука». Реакция игрока «Салавата» на 4-матчевый бан

Защитник «Салават Юлаев» Григорий Панин в инстаграме прокомментировал решение КХЛ дисквалифицировать его на 4 матча за силовой прием в матче против СКА.

«Проститутки, сука», – подписал фото с четырьмя загнутыми пальцами хоккеист. Позднее Панин изменил запись и написал смягченную расшифровку: «Девушки с низкой социальной ответственностью, собака женского рода».

Вот здесь можно посмотреть пост Панина в инстаграме

Панин выступает за «Салават» с сезона-2017/18.

На его счету 9 матчей и ни одного результативного действия в действующем сезоне.

Ранее защитник играл за «Ак Барс» и ЦСКА.

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