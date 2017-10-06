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СКА выиграл 19-й матч подряд и побил рекорд КХЛ
Можно уже вручать медали и Кубок Гагарина.
6 октября СКА обыграл «Сибирь» со счетом 3:2 и установил новый рекорд регулярных чемпионатов КХЛ – 19 побед подряд.
Команда Олега Знарка превзошла рекорд «Авангарда», выдавшего победную серию из 18 игр в сезоне-2010/11.
- СКА не знает поражений в сезоне-2017/18 и лидирует на Западе с 54 очками. «Йокерит» отстает на 19 баллов, ЦСКА – на 20. 16 матчей из 19 питерцы выиграли в основное время.
- СКА забросил 88 шайб. У «Авангарда» – второй по результативности команды – только 55 голов.
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