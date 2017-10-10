Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин: «Говорят, что СКА легко побеждать, но это не так»

Нападающий «Коламбуса», прежде выступавший за СКА, ответил на вопрос, не сигнализирует ли победная серия питерцев о падении уровня в КХЛ.

«Интересный момент: они же недавно побили серию «Авангарда», и тогда, кажется, не было такого количества подобных разговоров.

Поскольку СКА – небедный клуб, все начинают говорить о том, что им легко. Но это не так: команда бьется. Да, у них собран сильный состав, но эта серия – заслуга руководства, тренеров.

ЦСКА тоже собрал мощную команду, но они же так не выигрывают. Конечно, все успехи СКА заслуженны: это же они побеждают, а не кто-то другой.

Прежде всего, эта серия показывает силу СКА и качество их летней подготовки к сезону. Раз они побеждают, значит, они что-то делают правильно. Но главное – чтобы они выиграли в конце сезона, а не сейчас», – сказал Панарин «СЭ».

Перед отъездом в НХЛ в 2015 году Панарин помог СКА впервые завоевать Кубок Гагарина.

СКА выиграл уже 20 матчей подряд. Прежде рекордной серией были 18 побед «Авангарда» в сезоне-2010/11.

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