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Хоккеист «Авангарда» лишился селезенки, клуб ищет в соцсетях доноров крови
Николаю Лемтюгову досталось слишком сильно.
Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов находится в реанимации после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:4).
Хоккеист покинул лед на восьмой минуте после удара в живот. В больнице Лемтюгову удалили селезенку. «Удар в живот был, порвали селезенку. Селезенку удалили, он сейчас в реанимации, жизни ничего не угрожает, показатели нормальные. Завтра утром все вместе сдаем кровь для него», – заявил президент «Авангарда» Владимир Шалаев «Р-Спорт».
Омский клуб обратился к болельщикам с просьбой сдать кровь для игрока.
- «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной Конференции.
- «Барыс» идет шестым.
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