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СКА потерпел первое поражение в сезоне и прервал 20-матчевую победную серию

СКА потерпел первое поражение в сезоне и прервал 20-матчевую победную серию
Eurosport

2 ч. назад

«Сочи» против новых рекордов.

СКА на домашнем льду потерпел поражение от «Сочи» в овертайме – 2:3. Клуб из Санкт-Петербурга прервал победную серию из 20 матчей, начавшуюся со старта сезона-2017/18.

По ходу серии СКА установил новую беспроигрышную серию КХЛ.

  • Перед матчем «Сочи» занимали только седьмое место в Западной Конференции.
  • В следующем матче СКА примет «Салават Юлаев», а «Сочи» сыграют в гостях с «Динамо».

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