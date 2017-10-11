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СКА потерпел первое поражение в сезоне и прервал 20-матчевую победную серию
«Сочи» против новых рекордов.
СКА на домашнем льду потерпел поражение от «Сочи» в овертайме – 2:3. Клуб из Санкт-Петербурга прервал победную серию из 20 матчей, начавшуюся со старта сезона-2017/18.
По ходу серии СКА установил новую беспроигрышную серию КХЛ.
- Перед матчем «Сочи» занимали только седьмое место в Западной Конференции.
- В следующем матче СКА примет «Салават Юлаев», а «Сочи» сыграют в гостях с «Динамо».
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