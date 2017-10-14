From Official Website
Павел Дацюк – о радости болельщиков поражению СКА: «Собака лает – караван идет»
Волшебник врубил режим игнора.
Нападающий СКА Павел Дацюк высказался о реакции болельщиков на прерванную серию питерской команды.
– После поражения СКА от «Сочи» писали, что радуется вся страна. Читали такое?
– Честно говоря, нет. Каждый раз тратить на это время... Собака лает – караван идет.
– СКА давно не обыгрывал «Ак Барс» в регулярке. Следующий матч как раз с казанцами.
– Они хорошо играют, действуют от защиты, допускают мало ошибок. Все будет зависеть от того, как мы преодолеем их оборону. Будет интересно, придет много болельщиков. Постараемся выиграть.
- СКА побил рекорд КХЛ, выиграв 20 матчей подряд. Серия прервалась поражением от «Сочи» в овертайме.
- 13 октября СКА обыграл «Салават Юлаев» (3:2), а 15 октября примет «Ак Барс».
Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме
Источник: «СЭ»
(фото: официальный сайт СКА)