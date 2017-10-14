Павел Дацюк – о радости болельщиков поражению СКА: «Собака лает – караван идет»

Нападающий СКА Павел Дацюк высказался о реакции болельщиков на прерванную серию питерской команды.

– После поражения СКА от «Сочи» писали, что радуется вся страна. Читали такое?

– Честно говоря, нет. Каждый раз тратить на это время... Собака лает – караван идет.

– СКА давно не обыгрывал «Ак Барс» в регулярке. Следующий матч как раз с казанцами.

– Они хорошо играют, действуют от защиты, допускают мало ошибок. Все будет зависеть от того, как мы преодолеем их оборону. Будет интересно, придет много болельщиков. Постараемся выиграть.

СКА побил рекорд КХЛ, выиграв 20 матчей подряд. Серия прервалась поражением от «Сочи» в овертайме.

13 октября СКА обыграл «Салават Юлаев» (3:2), а 15 октября примет «Ак Барс».

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Источник: «СЭ»

(фото: официальный сайт СКА)