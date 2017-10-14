From Official Website

Павел Дацюк – о радости болельщиков поражению СКА: «Собака лает – караван идет»

Дацюк – о радости болельщиков поражению СКА: «Собака лает – караван идет»
Eurosport

1 час назад

Волшебник врубил режим игнора.

Нападающий СКА Павел Дацюк высказался о реакции болельщиков на прерванную серию питерской команды.

– После поражения СКА от «Сочи» писали, что радуется вся страна. Читали такое?

– Честно говоря, нет. Каждый раз тратить на это время... Собака лает – караван идет.

– СКА давно не обыгрывал «Ак Барс» в регулярке. Следующий матч как раз с казанцами.

– Они хорошо играют, действуют от защиты, допускают мало ошибок. Все будет зависеть от того, как мы преодолеем их оборону. Будет интересно, придет много болельщиков. Постараемся выиграть.

  • СКА побил рекорд КХЛ, выиграв 20 матчей подряд. Серия прервалась поражением от «Сочи» в овертайме.
  • 13 октября СКА обыграл «Салават Юлаев» (3:2), а 15 октября примет «Ак Барс».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

Источник: «СЭ»

(фото: официальный сайт СКА)

По теме

КХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Битвы роботов. Что «Манчестер Юнайтед» Моуринью сделает с «Ливерпулем»

02:30
Популярные видео
Бразильцы уверенно хлопнули сборную Нигера, у которой было лишь 2 полумомента
1 932 просмотров5 ч
Жесткая разборка «Нэшвилла» и «Далласа», в которую вонзилась шайба от своих ворот
1 911 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться