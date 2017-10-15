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СКА проиграл второй матч в сезоне КХЛ

СКА проиграл второй матч в сезоне
Р-Спорт

22 мин. назад

Еще одним палачом армейцев выступил «Ак Барс».

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой казанского клуба в овертайме – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Илья Ковальчук (на 40-й минуте) и Сергей Калинин (42). У «Ак Барса» отличились Владимир Ткачев (40, 63) и Федор Малыхин (49).

  • СКА продолжил серию с набранными очками, которая началась со старта чемпионата.
  • Шайба Калинина стала 100-й для СКА в сезоне-2017/18.
  • СКА в следующем матче дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 17 октября.
  • «Ак Барс» в этот же день на выезде сыграет с хельсинкским «Йокеритом».

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