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«Играли как безногие». Твиттер «Трактора» порвало из-за унизительного поражения «Ак Барсу»

«Играли как безногие». Твиттер «Трактора» порвало из-за унизительного поражения «Ак Барсу»
Eurosport

24 мин. назад

Сотрудники челябинского клуба не могли смотреть на игру хоккеистов.

Казанцы уничтожили «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:0.

Уже по ходу матча сотрудников «медведей», отвечающих за публикации в твиттере, откровенно раздражало выступление спортсменов.

  • «Трактор» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.

Будь в контакте со спортом

(фото: официальный сайт «Трактора»)

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