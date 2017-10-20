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«Играли как безногие». Твиттер «Трактора» порвало из-за унизительного поражения «Ак Барсу»
Сотрудники челябинского клуба не могли смотреть на игру хоккеистов.
Казанцы уничтожили «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:0.
Уже по ходу матча сотрудников «медведей», отвечающих за публикации в твиттере, откровенно раздражало выступление спортсменов.
- «Трактор» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.
(фото: официальный сайт «Трактора»)
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