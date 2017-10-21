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Юкка Ялонен: «Победа над СКА была у нас в руках. А потом этот свисток арбитра»

Ялонен: «Победа над СКА была у нас в руках. А потом этот свисток арбитра»
Eurosport

35 мин. назад

Судьи не дали «Йокериту» превзойти лидера чемпионата КХЛ, считает главный тренер финской команды.

В конце третьего периода гости вели в Питере со счетом 3:2. Но за 3 минуты 14 секунд до сирены арбитры удалили Мику Ниеми. СКА реализовал большинство и победил в овертайме – 4:3.

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен остался недоволен действиями рефери.

«Нас огорчает это поражение, ведь победа была у нас в руках. А потом этот свисток арбитра. Может, решающее удаление было в мягкой стандартной ситуации.

Я доволен игрой своей команды. Главная причина победы СКА – хорошая игра в большинстве», – передает слова Ялонена «Советский спорт».

  • СКА победил в 23-й раз в регулярке и лидирует в КХЛ с 67 очками.
  • «Йокерит» третий с 51 баллом.

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