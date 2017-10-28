Лучшего снайпера «Динамо» призвали в армию и не отпустили на дерби со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин не сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» из-за армейской службы.

За несколько дней до дерби 22-летний форвард бело-голубых был призван в ряды вооруженных сил и оказался в военной части.

Попытки руководства договориться о том, чтобы хоккеиста отпустили, не увенчались успехом, передает «СЭ».

Брюквин занимает первое место в «Динамо» по шайбам (8) и третье – по очкам (12).

Без ведущего снайпера бело-голубые проиграли «Спартаку» со счетом 0:2.

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(фото: официальный сайт «Динамо»)