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Лучшего снайпера «Динамо» призвали в армию и не отпустили на дерби со «Спартаком»
Владимир Брюквин рискует провести ближайший год не с клюшкой, а с автоматом и лопатой.
Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин не сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» из-за армейской службы.
За несколько дней до дерби 22-летний форвард бело-голубых был призван в ряды вооруженных сил и оказался в военной части.
Попытки руководства договориться о том, чтобы хоккеиста отпустили, не увенчались успехом, передает «СЭ».
- Брюквин занимает первое место в «Динамо» по шайбам (8) и третье – по очкам (12).
- Без ведущего снайпера бело-голубые проиграли «Спартаку» со счетом 0:2.
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(фото: официальный сайт «Динамо»)
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