From Official Website

Лучшего снайпера «Динамо» призвали в армию и не отпустили на дерби со «Спартаком»

Лучшего снайпера «Динамо» призвали в армию и не отпустили на дерби со «Спартаком»
Eurosport

1 час назад

Владимир Брюквин рискует провести ближайший год не с клюшкой, а с автоматом и лопатой.

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин не сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» из-за армейской службы.

За несколько дней до дерби 22-летний форвард бело-голубых был призван в ряды вооруженных сил и оказался в военной части.

Попытки руководства договориться о том, чтобы хоккеиста отпустили, не увенчались успехом, передает «СЭ».

  • Брюквин занимает первое место в «Динамо» по шайбам (8) и третье – по очкам (12).
  • Без ведущего снайпера бело-голубые проиграли «Спартаку» со счетом 0:2.

Оставайся в контакте со спортом

(фото: официальный сайт «Динамо»)

По теме

КХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Битвы роботов. Чем закончится рубка «МЮ» и «Тоттенхэма»

02:06
Популярные видео
Бучневич забросил от штанги, потом казнил вратаря «Аризоны» за ошибку, и «Рейнджерс» победили
2 902 просмотровВчера в 11:45
«Кингс» расщепили «Монреаль»: Копитар прошил девятину с кистей, а Куик отстоял шатаут в драке
 569 просмотровВчера в 11:31
А еще вам может понравиться