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Арбитра КХЛ нашли в аэропорту Шереметьево с пробитой головой

Арбитра КХЛ нашли в аэропорту Шереметьево с пробитой головой
Eurosport

1 час назад

Павел Комаров находится в тяжелом состоянии.

Комарова нашел водитель трансфера Шереметьево, доставляющего пассажиров до трапа самолета. После того как судно поднялось в воздух, перевозчик проверил салон автобуса и на задней площадке обнаружил лежащего на животе мужчину, сообщает L!fe.ru.

Комаров находился без сознания, а его голова была покрыта кровью. Арбитра госпитализировали в тяжелом состоянии.

  • После матча КХЛ между рижским «Динамо» и «Авангардом» Комаров из Риги через Москву летел домой в Нижний Новгород.
  • Позже жена Комарова – Екатерина – рассказала, что арбитр около 15:00 приземлился в Шереметьево, откуда в 16:30 должен был вылетать в Нижний Новгород. Екатерина несколько раз созванивалась с ним, и ничего подозрительного в разговоре не заметила.
  • В последний раз супруги разговаривали в 16:10, Комаров заявил, что едет в автобусе на посадку в самолет. Узнав о ЧП, Екатерина написала заявление и обратилась в полицию.
  • Комаров обслуживает матчи КХЛ в качестве главного судьи с 2009 года.

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