Минское «Динамо» попросило болельщиков прийти на матч в костюмах, а милиция обломала всех на входе

Нелепейший инцидент предварял матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и московским «Спартаком». Правоохранительные органы лишили лигу потенциально самой яркой игры года.

«Минское «Динамо» призвало болельщиков прийти на хоккей в хэллоуинских костюмах. Ну, а милиция на входе заставила сдать их в камеру хранения», – сообщил блогер Антон Мартысевич.

Минчане обыграли «Спартак» в серии буллитов и прервали пятиматчевую победную серию москвичей – 5:4 Б.

«Спартак» и «Динамо» занимают соответственно девятое и десятое места в Западной конференции.

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(фото: официальный сайт минского «Динамо»)