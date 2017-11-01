From Official Website

Минское «Динамо» попросило болельщиков прийти на матч в костюмах, а милиция обломала всех на входе

Минское «Динамо» попросило болельщиков прийти на матч в костюмах, а милиция обломала всех на входе
Eurosport

33 мин. назад

На ум приходит легендарная фраза Александра Радулова про колхоз.

Нелепейший инцидент предварял матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и московским «Спартаком». Правоохранительные органы лишили лигу потенциально самой яркой игры года.

«Минское «Динамо» призвало болельщиков прийти на хоккей в хэллоуинских костюмах. Ну, а милиция на входе заставила сдать их в камеру хранения», – сообщил блогер Антон Мартысевич.

  • Минчане обыграли «Спартак» в серии буллитов и прервали пятиматчевую победную серию москвичей – 5:4 Б.
  • «Спартак» и «Динамо» занимают соответственно девятое и десятое места в Западной конференции.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

(фото: официальный сайт минского «Динамо»)

По теме

КХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - В MLS ничего не меняется: Джовинко опять идеально положил со штрафного

00:29
Популярные видео
Гол и пас Тарасенко сделали разницу в матче с «Лос-Анджелесом»
 590 просмотров13 ч
«Флорида» и «Тампа» настреляли 13 шайб: в семи поучаствовали русские мужики
1 606 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться